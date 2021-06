Temptation Island 2021 | Coppia Squalificata!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 26 giugno 2021)Anticipazioni. Il reality dei sentimenti non è ancora iniziato e già corrono all’impazzata le prime anticipazioni. Unasarebbe già stata eliminata dal docu-reality! Ecco perchè! La nuova edizione dipartirà mercoledì 30 giugno su canale 5. Le registrazioni sono già iniziate i primi di giugno e nonostante la messa in onda sia prevista solo tra qualche giorno, le anticipazioni che arrivano sono già scoppiettanti. Stando a quanto riportato da Mondo TV 24 sembra proprio che unaabbia già abbandonato il villaggio. La ragione? Un fidanzato in ...