Ritrovato in mare il corpo di un uomo (Di sabato 26 giugno 2021) LIVORNO - Il corpo di un uomo è stato trovato in mare, non distante da riva, davanti agli scogli dell'Accademia. E' successo intorno alle 20 e sul posto hanno operato i vigili del fuoco e la ... Leggi su gazzettadilivorno (Di sabato 26 giugno 2021) LIVORNO - Ildi unè stato trovato in, non distante da riva, davanti agli scogli dell'Accademia. E' successo intorno alle 20 e sul posto hanno operato i vigili del fuoco e la ...

Advertising

cilentano_it : Un libro inchiesta del giornalista Luca Maurelli indaga sulla morte del giovane escursionista francese che si perse… - AVATAR68655570 : Incredibile! Sempre bello il ns mare per fortuna scampato al caldo di questi giorni ma ritrovato afa ed umidità del… - pantycat : @SirDistruggere No, non si veste perché era stato messo sul letto vestito. Erano le sei di pomeriggio. Alle 19 dorm… - mari02palmi : @19ElenaMaria78 Ciao Elena ma non ho capito ma nella serie dove c'è heda Serkan hanno ritrovato un bigliettini c… - mari02palmi : @sissi17289700 Cioè non ho capito hanno ritrovato uno dei tanti bigliettini che sanem buttava nelle mare con la bottiglia?? -