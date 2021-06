(Di sabato 26 giugno 2021), 26 giu. () - Uno", "tanto più che ilè avanti nei sondaggi", con un "" che è stato determinante: "Rifiutare la candidatura di Gabriele". Roberto, l'ex presidente della Regione Lombardia, non si spiega l'impasse dei partiti delsul candidato sindaco a. "Ci sono le condizioni per vincere: il candidato qualcosa di suo porta, ma sono i partiti a fare il grosso", sottolinea in un'intervista all'. ...

Advertising

TV7Benevento : Milano: Formigoni, 'stallo paradossale, errore centrodestra su Albertini'/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Milano: Formigoni, 'stallo paradossale, errore centrodestra su Albertini'/Adnkronos... - dale_cooper73 : @mrctrdsh Peraltro, tanto gli allora pm di Milano quanto Caselli sono galantuomini non censurati legalmente e nemme… - gora_ant : @LegaSalvini Invece a Milano tutto sott‘acqua… che vergogna, il problema è che Formigoni si è fottuto i soldi della… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Formigoni

La Sicilia

Del secondo caso si è occupato il Partito radicale: "Il tribunale di Sorveglianza di, ... assessore della giunta guidata da Roberto. "Ambrogio Crespi - per i radicali - è l'ultima di ...A poco più di tre mesi dalla sentenza della Cassazione , il Tribunale di Sorveglianza diha accolto la richiesta di differimento della pena per Ambrogio Crespi , detenuto nel carcere ...,...(Adnkronos) – Invece, “nel momento in cui scegli un uomo o una donna della società civile, il lavoro deve partire da lontano, con tutto il rispetto dovuto a colui al quale si sta chiedendo di assumere ...“La giustizia ha trionfato, questo è un giorno decisivo per la legalità”: queste le prime parole del regista Ambrogio Crespi, che da oggi è di nuovo un uomo libero. Dopo essere stato condannato in via ...