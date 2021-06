Inter, Hakimi-Psg è fatta: annuncio ad inizio settimana (Di sabato 26 giugno 2021) L’Inter si prepara a salutare uno dei protagonisti dello Scudetto 2020/2021. L’operazione legata alla cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain è ormai cosa fatta, per una cifra (fissa) vicina ai 70 milioni più alcuni bonus (di non facile realizzazione). L’annuncio potrebbe avvenire nei primi giorni della prossima settimana. Poi spazio al mercato in entrata, con la ricerca del sostituto in cima alla lista delle priorità. Non sarà però facile sostituire un Hakimi che nella scorsa stagione ha firmato sette gol e undici assist in 45 presenze. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) L’si prepara a salutare uno dei protagonisti dello Scudetto 2020/2021. L’operazione legata alla cessione di Achrafal Paris Saint Germain è ormai cosa, per una cifra (fissa) vicina ai 70 milioni più alcuni bonus (di non facile realizzazione). L’potrebbe avvenire nei primi giorni della prossima. Poi spazio al mercato in entrata, con la ricerca del sostituto in cima alla lista delle priorità. Non sarà però facile sostituire unche nella scorsa stagione ha firmato sette gol e undici assist in 45 presenze. SportFace.

Advertising

marcoconterio : ?? ??? Achraf #Hakimi al #PSG, trattativa pronta per la essere chiusa. All'#Inter andranno 67 milioni di euro compren… - TuttoMercatoWeb : E' fatta per Hakimi al PSG: 68 milioni più bonus all'Inter, scambiati i documenti - FcInterNewsit : FcIN - Hakimi al PSG, manca solo la firma dell'Inter sui documenti. Annuncio la prossima settimana - interchannel_ic : - hbk_89 : RT @TuttoMercatoWeb: E' fatta per Hakimi al PSG: 68 milioni più bonus all'Inter, scambiati i documenti -