Inghilterra, pronto il rinnovo di Southgate. FA: “È brillante, vogliamo continui” (Di sabato 26 giugno 2021) “Riteniamo che Southgate sia brillante, sia dentro che fuori dal campo. vogliamo che continui. Sta facendo un ottimo lavoro. Indipendentemente da martedì. Assolutamente. Indipendentemente dalla fase a gironi del torneo, avremmo voluto che continuasse“. Queste le parole con cui Mark Bullingham, amministratore delegato della Football Association (FA), ha voluto elogiare il Ct dell’Inghilterra. “Alla fine non solo in questo torneo ma anche in Nations League ha fatto bene – ha aggiunto Bullingham in conclusione -. Gareth sa esattamente cosa proviamo per lui. Sa che pensiamo stia facendo un ottimo lavoro e ... Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) “Riteniamo chesia, sia dentro che fuori dal campo.che. Sta facendo un ottimo lavoro. Indipendentemente da martedì. Assolutamente. Indipendentemente dalla fase a gironi del torneo, avremmo voluto che continuasse“. Queste le parole con cui Mark Bullingham, amministratore delegato della Football Association (FA), ha voluto elogiare il Ct dell’. “Alla fine non solo in questo torneo ma anche in Nations League ha fatto bene – ha aggiunto Bullingham in conclusione -. Gareth sa esattamente cosa proviamo per lui. Sa che pensiamo stia facendo un ottimo lavoro e ...

