Inghilterra | Kane rassicura i tifosi | «Sto bene e mi sento pericoloso»

(Di sabato 26 giugno 2021) Harryha parlato del suo momento non brillantissimo in zona gol con l’Harry, attaccante e capitano dell’, come riportato dal Mundo Deportivo ha parlato del suo momento non brillantissimo in zona gol in queste prime tre partite di Euro 2020. «Le prime due partite non sono state fra le migliori, avrei sicuramente potuto giocare meglio, ma contro la Repubblica Ceca mi sentivo molto meglio, ho partecipato di più all’azione. Posso anche stare senza gol a lungo, ma vi assicuro che se mi capita un’occasione metterò il pallone in porta. Mi, in questa ...

Advertising

sportli26181512 : Tottenham, Kane: 'Futuro? Penso solo all'Inghilterra': Harry Kane, attaccante del Tottenham...… - deatoffees : @D1971Max Dubito sia un profilo da #Everton, #kane non ha dato il meglio a #EURO2020 ma resta un profilo molto impo… - bennetmarco12 : Pickford Walker Stones Maguire Shaw Rice Philips Sterling Grealish Foden/Saka (Ra… - nanoassassino : @FBiasin Belgio,Italia,Francia Spagna, Svezia, Inghilterra, Olanda Danimarca...poi Belgio Spagna ai rigori,Inghilte… - __Ssam_7 : @masolinismo L’unico (insieme a Kane e ad Aguero) ad aver fatto più di 100 gol in premier league. Sotto le sue foto… -

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra Kane

Harryha parlato del suo momento non brillantissimo in zona gol con l'Harry, attaccante e capitano dell', come riportato dal Mundo Deportivo ha parlato del suo momento non brillantissimo in zona gol in queste prime tre partite di Euro 2020. "...Commenta per primo Harry, attaccante del Tottenham corteggiato dal Manchester City , è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell'e ha parlato del proprio futuro: 'Ad essere onesto, quando vado in ...Le probabili formazioni di Inghilterra-Germania, match valido per gli ottavi di finale degli Europei di scena al Wembley Stadium di Londra ...Alcune stelle di UEFA EURO 2020 ci stanno aiutando a ricordare ai tifosi di seguire le regole per godersi al sicuro lo spettacolo degli Europei.