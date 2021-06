I pregiudizi occidentali sulla sessualità e l’identità delle persone asiatiche

Leggi su linkiesta

(Di sabato 26 giugno 2021) In queste ore in tutto il mondo stanno sfilando le parate del Pride che da oltre 50 anni mobilitano il mondo LGBTQ+ ed è ancora molto forte l’ eco dei 200mila manifestanti in piazza a Taiwan nel 2019. Ma di muri da abbattere ce ne sono ancora troppi. Se l’amministrazione di Joe Biden negli Usa ha aperto le porte a Rachel Levine, la prima transgender con incarico federale in qualità di sottosegretaria alla Sanità, in oltre 70 Paesi asiatici l’omoè ancora reato. Si va dalla pena di morte in Afghanistan all’ergastolo in Arabia Saudita. In Giappone invece è legale dal 1880 mentre pure la Cina corre verso la modernità anche in questo campo. Pechino ha reso legali i ...