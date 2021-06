Giuliana Danzé picchiata dal compagno, il video col volto tumefatto: “L’amore non è violenza” (Di sabato 26 giugno 2021) picchiata dal compagno, mostra il volto tumefatto in un video: la denuncia di Giuliana Danzé “Oggi voglio metterci la faccia per denunciare pubblicamente quanto mi è accaduto. L’amore non è violenza, ricordate che L’amore è sostegno reciproco”, così la cantante di origini beneventano Giuliana Danzè, nota al pubblico per aver partecipato ai talent show “All together now” e all’edizione francese di “The Voice”, nel video di denuncia pubblicato su Facebook in cui ha mostrato il ... Leggi su tpi (Di sabato 26 giugno 2021)dal, mostra ilin un: la denuncia di“Oggi voglio metterci la faccia per denunciare pubblicamente quanto mi è accaduto.non è, ricordate cheè sostegno reciproco”, così la cantante di origini beneventanoDanzè, nota al pubblico per aver partecipato ai talent show “All together now” e all’edizione francese di “The Voice”, neldi denuncia pubblicato su Facebook in cui ha mostrato il ...

Giuliana Danzè col volto tumefatto: a ridurla così il suo compagno Giuliana dichiara che tornerà più forte di prima, piena di amore e di voglia di vivere, cantando e vivendo la musica con ancora più passione . 'Siate forti', conclude, 'A tutte le donne: credete in ...

Giugliano. Non accetta la fine della relazione: aggredisce e incendia l'auto dell'ex moglie Un'altra donna vittima di violenza, solo pochi giorni fa la cantante di Benevento Giuliana Danzè aveva denunciato in un video il suo volto tumefatto, colpita e aggredita dal suo compagno.

dichiara che tornerà più forte di prima, piena di amore e di voglia di vivere, cantando e vivendo la musica con ancora più passione . 'Siate forti', conclude, 'A tutte le donne: credete in ...Un'altra donna vittima di violenza, solo pochi giorni fa la cantante di BeneventoDanzè aveva denunciato in un video il suo volto tumefatto, colpita e aggredita dal suo compagno.