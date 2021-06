Euro 2020, Danimarca travolge Galles 4-0 e vola ai quarti di finale (Di sabato 26 giugno 2021) La Danimarca travolge il Galles per 4-0 nel primo degli ottavi di finale di Euro 2020 e vola ai quarti del torneo. I danesi dominano il match di Amsterdam, sbloccando il risultato al 27? con Dolberg che controlla il pallone al limite dell’area e con una conclusione a giro fa centro: 1-0. L’attaccante concede il bis al 49?, coronando un’azione che il Galles contesta per un iniziale fallo di Kjaer. La ripartenza danese è orchestrata da Braithwaite e rifinita da Williams: Dolberg controlla e fa secco Ward, 2-0. Il match resta vivo e ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 giugno 2021) Lailper 4-0 nel primo degli ottavi didiaidel torneo. I danesi dominano il match di Amsterdam, sbloccando il risultato al 27? con Dolberg che controlla il pallone al limite dell’area e con una conclusione a giro fa centro: 1-0. L’attaccante concede il bis al 49?, coronando un’azione che ilcontesta per un iniziale fallo di Kjaer. La ripartenza danese è orchestrata da Braithwaite e rifinita da Williams: Dolberg controlla e fa secco Ward, 2-0. Il match resta vivo e ...

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Galles, Bale: "Abbiamo concesso troppo, siamo arrabbiati" Gareth Bale è deluso per la prestazione del suo Galles e dell'uscita agli ottavi di Euro 2020: ecco le sue dichiarazioni Gareth Bale ha parlato ai canali ufficiali della UEFA. Le sue dichiarazioni dopo l'uscita da Euro 2020. "Siamo partiti bene ma, poi, l'inerzia della partita è ...

Una Danimarca da poker, è la prima a volare ai quarti di Euro 2020 Termina dopo 5 minuti di recupero il primo ottavo di finale di questi Euro 2020, ai quarti va la Danimarca. Poker Danimarca con Braithwaite al 95': dopo la revisione del Var, convalidato lo splendido ...

Euro2020, la Top11 dei gironi: un solo italiano, c'è Ronaldo Tuttosport Euro 2020, gli azzurri non si inginocchiano contro il razzismo. Italia-Austria, giocatori liberi di decidere Wembley si colora d'azzurro. Una Londra blindata ha accolto Italia e Austria per la partita valida per gli ottavi di finale di Euro 2020, ma allo ...

Euro 2020, Italia-Austria: il LIVE Italia e Austria si affrontano nel secondo ottavo di Euro 2020: il racconto LIVE del match Dentro o fuori, l’Italia si gioca il cammino a Euro 2020 in un’unica partita. A Wembley gli azzurri sfidano l ...

