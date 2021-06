ATP Eastbourne 2021: Lorenzo Sonego perde la battaglia in finale con Alex de Minaur (Di sabato 26 giugno 2021) Alex de Minaur vince il torneo ATP 250 di Eastbourne, raccogliendo il primo successo lontano dai terreni duri (outdoor o indoor che siano). Per conquistare il quinto torneo sul circuito maggiore in carriera gli sono necessarie 2 ore e 40 minuti contro un indomito Lorenzo Sonego, che cede per 4-6 6-4 7-6(5). Sale al numero 15 del ranking ATP l’australiano, che per la prima volta in carriera deve fare uso del parziale decisivo per portare a casa un torneo. Il primo set comincia abbastanza male per Sonego, il più delle volte sotto pressione e già costretto a salvare una palla break nel game ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021)devince il torneo ATP 250 di, raccogliendo il primo successo lontano dai terreni duri (outdoor o indoor che siano). Per conquistare il quinto torneo sul circuito maggiore in carriera gli sono necessarie 2 ore e 40 minuti contro un indomito, che cede per 4-6 6-4 7-6(5). Sale al numero 15 del ranking ATP l’australiano, che per la prima volta in carriera deve fare uso del parziale decisivo per portare a casa un torneo. Il primo set comincia abbastanza male per, il più delle volte sotto pressione e già costretto a salvare una palla break nel game ...

Advertising

andreastoolbox : Lorenzo Sonego battuto in finale da De Minaur all'Atp di Eastbourne 2021 | Sky Sport - STnews365 : ATP Eastbourne, Sonego battuto in finale da De Minaur. Il torinese rimontato e sconfitto dal talento australiano pe… - Fprime86 : RT @SkySport: Lorenzo Sonego battuto in finale da De Minaur all'Atp di Eastbourne #SkySport #SkyTennis #Sonego - OA_Sport : ATP Eastbourne 2021: non ce la fa Lorenzo Sonego, la finale va ad Alex de Minaur dopo una lotta furiosa - SkySport : Lorenzo Sonego battuto in finale da De Minaur all'Atp di Eastbourne #SkySport #SkyTennis #Sonego -