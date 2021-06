Trovato morto in località San Zeno Arezzo (Di venerdì 25 giugno 2021) Trovato morto lungo il Sentiero della Bonifica ieri sera intorno alle 21,30 in località San Zeno Arezzo E’ successo ieri sera intorno alle 21,30, Trovato morto un passante che ha allertato le forze dell’ordine. Ipotesi malore prevalente, ma non si escludono altre piste: indagano gli operatori della questura aretina. Disposta l’autopsia. Un uomo di mezza Leggi su periodicodaily (Di venerdì 25 giugno 2021)lungo il Sentiero della Bonifica ieri sera intorno alle 21,30 inSanE’ successo ieri sera intorno alle 21,30,un passante che ha allertato le forze dell’ordine. Ipotesi malore prevalente, ma non si escludono altre piste: indagano gli operatori della questura aretina. Disposta l’autopsia. Un uomo di mezza

Advertising

ferrazza : Trovato morto in carcere l’imprenditore John McAfee, noto per la sua azienda di anti-virus. Oggi un tribunale spagn… - Agenzia_Ansa : Il fondatore dell'antivirus McAfee, John McAfee, è stato trovato morto nella cella di un carcere di Barcellona in c… - Agenzia_Ansa : Questa notte sulla sponda bresciana del Lago di Garda è stato trovato il cadavere di un uomo, secondo le prime info… - ivic49824555 : RT @fratotolo2: Il fondatore dell'antivirus #McAfee, #JohnMcAfee, è stato trovato morto nella cella di un carcere di Barcellona in cui era… - AretusaMoro : RT @fratotolo2: Il fondatore dell'antivirus #McAfee, #JohnMcAfee, è stato trovato morto nella cella di un carcere di Barcellona in cui era… -