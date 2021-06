(Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu. (Adnkronos) - sprimo preoccupazione e sconcerto di fronte al nuovo decreto che intima il prelievo del figlio di Laura Massaro in forza di un precedente decreto di allontanamento del minore. Una forma di accanimento nei confronti di un minore e di una madre già fortemente provati da otto anni di procedimenti giudiziari per alienazione parentale. Per questo lancio un appello alla Ministra della Giustizia Martae alla Ministra dell'Interno Lucianaaffinché. I casi stanno infatti diventando sempre più numerosi, dolorosi ed eclatanti". Lo dichiara, in una nota, l'europarlamentare del Partito ...

TV7Benevento : Minori: Picierno (Pd), 'su separazione da madri Cartabia e Lamorgese intervengano'... -

Ultime Notizie dalla rete : Minori Picierno

Metro

... Pina, Vice Presidente Intergruppo Vini, Spiriti, Prodotti di Qualità, Parlamento Europeo; ... hanno registrato in Italiaricavi per circa un 1 miliardo e 250 milioni di euro (fonte ...... Pina, Vice Presidente Intergruppo Vini, Spiriti, Prodotti di Qualità, Parlamento Europeo; ... hanno registrato in Italiaricavi per circa un 1 miliardo e 250 milioni di euro (fonte ...Condividi questo articolo:Roma, 25 giu. (Adnkronos) – sprimo preoccupazione e sconcerto di fronte al nuovo decreto che intima il prelievo del figlio di Laura Massaro in forza di un precedente decreto ...A dirmelo, con una punta di amara ironia, è Pina Picierno, eurodeputata eletta per la seconda volta ... della responsabilità genitoriale e addirittura l’allontanamento di un minore in strutture ...