Masantonio fiction: numero puntate, cast, location, repliche (Di sabato 26 giugno 2021) Televisione Dal 25 giugno la nuova serie televisiva in onda su Canale 5 con protagonisti Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi Pubblicato su 25 Giugno 2021 Da venerdì 25 giugno andrà in onda in prima serata la nuova imperdibile fiction di Canale 5 Masantonio – Sezione scomparsi. La miniserie creata da Valerio Cilio e Gianluca Leoncini si tinge di giallo: il genere infatti è poliziesco. La produzione è affidata a Cattleya in collaborazione con RTI, per la regia di Fabio Mollo ed Enrico Rosati. Saranno dieci gli episodi che comporranno la fiction suddivisi in cinque puntate. L'appuntamento con ...

