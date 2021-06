Il nipote di Muhammad Ali debutta da pugile pro. E lo assiste il promoter del nonno

(Di venerdì 25 giugno 2021) Di tanti pugili si è detto che potenzialmente potevano essere gli eredi diAli, stavolta è vero di sicuro. Per talento non si sa, per sangue di sicuro: Nico Ali Walsh,di primo grado ...

Di tanti pugili si è detto che potenzialmente potevano essere gli eredi diAli, stavolta è vero di sicuro. Per talento non si sa, per sangue di sicuro: Nico Ali Walsh,di primo grado del mito, figlio di sua figlia Rashida e dell'ex sergente dei marines Robert ...