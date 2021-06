Gemelli: successo protocollo Nutricatt su over 75 con tumore colon (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma – Affrontare un tumore e le relative cure richiede un fisico forte, che purtroppo molto spesso le persone anziane non hanno. Ma presentarsi all’appuntamento dei trattamenti, sia chirurgici che di chemioterapia, con una forma fisica appropriata, ha importanti ricadute sulla buona riuscita delle terapie e riduce le complicanze. Come dimostrano i risultati di uno studio appena pubblicato su Nutrients da esperti della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs. La ricerca è andata ad esaminare gli effetti di un protocollo nutrizionale perioperatorio (Nutricatt) sulla composizione corporea e sui risultati ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma – Affrontare une le relative cure richiede un fisico forte, che purtroppo molto spesso le persone anziane non hanno. Ma presentarsi all’appuntamento dei trattamenti, sia chirurgici che di chemioterapia, con una forma fisica appropriata, ha importanti ricadute sulla buona riuscita delle terapie e riduce le complicanze. Come dimostrano i risultati di uno studio appena pubblicato su Nutrients da esperti della Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIrccs. La ricerca è andata ad esaminare gli effetti di unnutrizionale perioperatorio () sulla composizione corporea e sui risultati ...

