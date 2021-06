Future USA positivi aspettando Wall Street (Di venerdì 25 giugno 2021) (Teleborsa) – Dopo una seduta caratterizzata da grandi rialzi, l’andamento dei Future USA segnala che il mercato americano dovrebbe aprire in rialzo anche oggi. Gli investitori continuano ad essere ottimisti visto l’accordo bipartisan per il piano infrastrutturale da 579 miliardi di dollari fortemente voluto dalla Casa Bianca, lo stress positivo sul settore banario condotto dalla FED e gli ottimi risultati ottenuti da Nike nella sua trimestrale. Il contratto sul Dow Jones è in positivo dello 0,31% a 34.188 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,09% a 4.259 punti. Il derivato sul Nasdaq registra invece un debole rialzo dello 0,06% a 14.364 punti. Sul fronte ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 giugno 2021) (Teleborsa) – Dopo una seduta caratterizzata da grandi rialzi, l’andamento deiUSA segnala che il mercato americano dovrebbe aprire in rialzo anche oggi. Gli investitori continuano ad essere ottimisti visto l’accordo bipartisan per il piano infrastrutturale da 579 miliardi di dollari fortemente voluto dalla Casa Bianca, lo stress positivo sul settore banario condotto dalla FED e gli ottimi risultati ottenuti da Nike nella sua trimestrale. Il contratto sul Dow Jones è in positivo dello 0,31% a 34.188 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,09% a 4.259 punti. Il derivato sul Nasdaq registra invece un debole rialzo dello 0,06% a 14.364 punti. Sul fronte ...

