Far Cry 5: Ubisoft cancella il progetto fan made di 007 GoldenEye per problemi di copyright (Di venerdì 25 giugno 2021) In Far Cry 5 esiste una modalità Arcade che consente ai giocatori di creare le proprie mappe e condividerle con il resto della comunità. La modalità è stata usata dallo YouTuber Krollywood per ricreare tutti i libelli del gioco 007 GoldenEye, il popolare titolo FPS per Nintendo 64. Questo progetto gli è costato moltissimo tempo, ma questa settimana Ubisoft ha rimosso tutte le mappe. La perdita per la community è enorme perché è stato uno dei progetti più impressionanti disponibili in questa modalità. Krollywood ha dedicato più di 1.400 ore in tre anni al suo sviluppo. L'autore non crede di poterlo recuperare. Afferma che è già nel mirino ...

