Discoteche, il Cts dà il via libera in zona bianca e con Green Pass: «Ma solo all'aperto e al 50%». Giorgetti: «Chiederemo una data certa»

Ingressi contingentati, capienza al 50%, locali all'aperto, in zona bianca e solo con Green Pass: questa la ricetta per la riapertura delle Discoteche in zona bianca presa dal Comitato Tecnico Scientifico. Il pool di esperti, tuttavia, non ha indicato una data utile per il ritorno all'attività delle sale da ballo: dovrà essere il governo a deciderla. La svolta è arrivata a margine dell'ultimo incontro. Tra le indicazioni che il Cts consegnerà al governo sono incluse le regole per poter accedere ai locali. Si potrà entrare ...

