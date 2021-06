Covid | Pregliasco | inevitabile in Italia l' impennata di casi da variante Delta

(Di venerdì 25 giugno 2021) L’diper la, eplus, «ci sarà. Siamo solo indietro rispetto all’Inghilterra. Ma il colpo di coda arriverà. Se siamo fortunati, sperabilmente, igravi non...

Si stanno riscontrando sempre più casi di fungo verde nelle persone guarite dal, e la situazione sta iniziando a destare preoccupazione negli ambienti scientifici. Come ..."2 dosi ...Fungo verde post, è allarme: "Rischio morte triplicato"/ Casi a migliaia I contagi emersi ..."2 dosi vaccino coprono Variante Delta"/ "Ok discoteche ma con controlli" BOLLETTINO ...Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera Fabrizio Pregliasco, virologo all’Università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi. 700 varianti del coronavirus ...Fabrizio Pregliasco, virologo, intervistato dal Corriere della Sera, ha approfondito il tema della variante delta del coronavirus.