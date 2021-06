Concorso Magistratura 2020 per 310 posti, prove scritte dal 15 luglio (Di venerdì 25 giugno 2021) *aggiornamento del 25/05/2021: Nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 25 giugno 2021 è stato pubblicato un avviso di modifica del Concorso. In particolare, la modifica riguarda l’obbligo di presentazione del referto negativo del tampone effettuato entro 48 ore dalla prova. Si legge nell’avviso che “sono esentati dagli obblighi di esibizione del referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare sopra indicati, i candidati che esibiscono certificazione di somministrazione di una dose di vaccino avvenuta almeno quindici giorni prima rispetto alla data di accesso all’area concorsuale, ovvero certificazione di avvenuto completamento dell’intero processo di vaccinazione“. I ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 25 giugno 2021) *aggiornamento del 25/05/2021: Nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 25 giugno 2021 è stato pubblicato un avviso di modifica del. In particolare, la modifica riguarda l’obbligo di presentazione del referto negativo del tampone effettuato entro 48 ore dalla prova. Si legge nell’avviso che “sono esentati dagli obblighi di esibizione del referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare sopra indicati, i candidati che esibiscono certificazione di somministrazione di una dose di vaccino avvenuta almeno quindici giorni prima rispetto alla data di accesso all’area concorsuale, ovvero certificazione di avvenuto completamento dell’intero processo di vaccinazione“. I ...

