Viscardi | “Il tema della fiducia è uscito in modo dirompente durante la pandemia”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 24 maggio 2021) Nicola, presidente del Distretto urbano del commercio di Bergamo che conta 1.600 commercianti tra il centro storico e i borghi, non ha dubbi su che cosa resta in eredità dai lockdownai negozi di vicinato. “il lockdown a marzo 2020, in qualche giorno con Ines, abbiamo creato la lista dei negozi che facevano consegna a domicilio gratuite – afferma-. Adesso può sembrare strano, ma un anno fa portare una spesa a casa di una persona era una cosa incredibile. I commercianti didi Bergamo hanno consegnato la spesa rischiando spesso la propria salute e quella dei propri cari, servendo persone malate, anziani e i loro famigliari. È una cosa che non c’entra con il business ma con le persone”. Le persone hanno riscoperto il negozio sotto casa, ma ...