Uomini e Donne | chi è Carolina | la non scelta di Giacomo? Cognome | età | dopo scelta | lavoro | Instagram

Leggi su donnapop

(Di lunedì 24 maggio 2021) Durante la puntata di, in onda lunedì 24 maggio, il tronistaCzerny ha fatto la suatra le due corteggiatricie Martina, preferendo quest’ultima. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla none dove seguirlail percorso a! Leggi anche:, oggi: ladi...