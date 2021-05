Ranking WTA: Barty comanda un top ten invariata (Di lunedì 24 maggio 2021) Una settimana con due WTA 250, Parma e Belgrado, ha lasciato completamente invariata la top ten del Ranking femminile pubblicato stamane dalla WTA. In testa c'è sempre Ashleigh Barty , al comando ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 24 maggio 2021) Una settimana con due WTA 250, Parma e Belgrado, ha lasciato completamentela top ten delfemminile pubblicato stamane dalla WTA. In testa c'è sempre Ashleigh, al comando ...

Advertising

sportface2016 : #WTA, il ranking aggiornato: #Barty sempre in testa, Camila #Giorgi migliore azzurra - OA_Sport : Il ranking WTA vede pochissime variazioni nella parte alta. Rientra nelle 200 Di Giuseppe, da dietro spinge Lisa Pi… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tennis: Serena Williams eliminata dal torneo di Parma: (ANSA) - ROMA, 18 MAG - Serena Williams è s… - zappooo_ : RT @federtennis: Classifiche ATP e WTA: gli aggiornamenti degli azzurri! ??Matteo saldamente in top10, best ranking per Jannik al n°17. Son… - infoitsport : MONTEPREMI WTA PARMA 2021: SOLDI e PUNTI del ranking femminile con Serena WILLIAMS -