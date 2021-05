Il Corsport dà 4 a Gattuso: “lascia Napoli da sconfitto” (Di lunedì 24 maggio 2021) Gattuso lascia Napoli da sconfitto. Lo scrive il Corriere dello Sport che gli dà 4 in pagella. Ecco il giudizio: Come ai tempi del Milan: fuori dalla Champions per un punto. Già, ma questa volta è anche peggio: fallisce l’occasione a porta vuota. Squadra oberata dalla tensione, a tratti fantasma: sembrava che in orbita dovesse andare il Verona. Avrebbe voluto salutare da trionfatore e invece lascia Napoli da sconfitto. Mezzo voto in più (4,5) a Osimhen. La gazzella finisce in gabbia dal primo minuto: Günter è un muro sul quale sbatte a ripetizione. La squadra non lo innesca mai e lui neanche mai s’accende. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 24 maggio 2021)da. Lo scrive il Corriere dello Sport che gli dà 4 in pagella. Ecco il giudizio: Come ai tempi del Milan: fuori dalla Champions per un punto. Già, ma questa volta è anche peggio: fallisce l’occasione a porta vuota. Squadra oberata dalla tensione, a tratti fantasma: sembrava che in orbita dovesse andare il Verona. Avrebbe voluto salutare da trionfatore e inveceda. Mezzo voto in più (4,5) a Osimhen. La gazzella finisce in gabbia dal primo minuto: Günter è un muro sul quale sbatte a ripetizione. La squadra non lo innesca mai e lui neanche mai s’accende. L'articolo ilsta.

Corsport: Gattuso e De Laurentiis scapperanno l'uno dall'altro 529 giorni. "Erano già lontani dopo un mese e mezzo. Solo occasionalmente s'è avuta la sensazione che potessero disegnare assieme un progetto". Gattuso e De Laurentiis, siamo ai titoli di coda. Antonio Giordano sul Corriere dello Sport scrive del loro rapporto: Poi l'armistizio e adesso si potrebbe finire in bellezza, persino secondi.

Lazio, parole d’addio di Inzaghi. DeLa scarica Gattuso che ora vede biancoceleste Allo stato attuale Inzaghi e la Lazio sembrano destinati a dirsi addio. La dirigenza laziale probabilmente ritiene che dopo 5 anni ed altrettante qualificazioni in Europa - una in Champions - e tre tr ...

