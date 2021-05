Giornata europea dei Parchi 2021, un sistema a tutela della biodiversità (Di lunedì 24 maggio 2021) (Adnkronos) - Oggi si celebra la Giornata europea dei Parchi che ricorda la data di istituzione in Svezia del primo parco nazionale d'Europa, il 24 maggio del 1909. In Italia i primi Parchi nazionali furono istituiti nel 1922 con il Gran Paradiso e il Parco d'Abruzzo. In Italia attualmente il sistema delle aree naturali protette è composto da 24 Parchi Nazionali, 133 Parchi Regionali, 147 Riserve Naturali Statali, 30 Aree Marine Protette, oltre 360 Riserve regionali, inoltre una vasta rete di siti protetti la maggior parte dei quali rientranti nella Rete Natura2000. Una complessa rete la cui missione primaria è la tutela della biodiversità e degli habitat e che garantisce un importante contributo sia per il contrasto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) (Adnkronos) - Oggi si celebra ladeiche ricorda la data di istituzione in Svezia del primo parco nazionale d'Europa, il 24 maggio del 1909. In Italia i priminazionali furono istituiti nel 1922 con il Gran Paradiso e il Parco d'Abruzzo. In Italia attualmente ildelle aree naturali protette è composto da 24Nazionali, 133Regionali, 147 Riserve Naturali Statali, 30 Aree Marine Protette, oltre 360 Riserve regionali, inoltre una vasta rete di siti protetti la maggior parte dei quali rientranti nella Rete Natura2000. Una complessa rete la cui missione primaria è lae degli habitat e che garantisce un importante contributo sia per il contrasto ...

