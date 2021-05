Genoa | Strootman è già ai saluti | «Hanno creduto in me | spero di tornare presto»

(Di lunedì 24 maggio 2021) Kevinè già di ritorno al Marsiglia dopo sei mesi nel nostro campionato con la maglia del. le sue parole di ringraziamento La seconda avventura di Kevinin Italia è già giunta ai titoli di coda. Il mediano olandese è tornato infatti al Marsiglia dopo il prestito di sei mesi in Italia in cui ha praticamente sempre giocato dando esperienza e quantità al centrocampo rossoblù. Nel tweet in cui saluta la città e i tifosiringrazia per aver dato un’opportunità in un momento non felice della sua carriera. Per ora tornerà in Francia, poi chissà. Il tweet: pic.twitter.com/ZCy5SQSuch — Kevin(@Kevin) May 24, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

