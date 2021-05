Futuro Inter, vertice Conte-Zhang: ecco le richieste del tecnico (Di lunedì 24 maggio 2021) Ore decisive per la permanenza di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. vertice decisivo con il presidente Zhang e la dirigenza E’ arrivato il momento della verità tra Antonio Conte e Steven Zhang. Nelle prossime ore, salvo slittamenti dell’ultima ora, il tecnico nerazzurro incontrerà il presidente per sciogliere il nodo sul suo Futuro dopo la festa scudetto di ieri davanti alla marea di tifosi presenti fuori San Siro. Conte – scrive La Gazzetta dello Sport – chiede certezze e garanzie per un Inter competitiva, con la dirigenza al completo al suo fianco e in attesa delle intenzioni di Zhang. All’ex Ct della Nazionale non basta tenere i big: vorrebbe dei rinforzi per puntellare ulteriormente la rosa ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 maggio 2021) Ore decisive per la permanenza di Antoniosulla panchina dell’decisivo con il presidentee la dirigenza E’ arrivato il momento della verità tra Antonioe Steven. Nelle prossime ore, salvo slittamenti dell’ultima ora, ilnerazzurro incontrerà il presidente per sciogliere il nodo sul suodopo la festa scudetto di ieri davanti alla marea di tifosi presenti fuori San Siro.– scrive La Gazzetta dello Sport – chiede certezze e garanzie per uncompetitiva, con la dirigenza al completo al suo fianco e in attesa delle intenzioni di. All’ex Ct della Nazionale non basta tenere i big: vorrebbe dei rinforzi per puntellare ulteriormente la rosa ...

Advertising

SkySport : Stellini: 'Il futuro di Conte dipende dalla società' - FBiasin : #Conte vuole restare all'#Inter? Sì. #Marotta vuole restare all'#Inter? Sì. I due sono preoccupati? ...Sì. È in a… - emme__a : @davide_pycanton Prevedi il futuro? GRANDEEEEEE, dammi 6 numeri. Poi parli dei rigori dopo quello che è successo c… - AndreaLazzer : RT @ildumba: 79 punti, 4 in meno di Conte al primo anno di Inter con mercato faraonico coi soldi del Monopoli. Grande impresa, non ho certe… - ildumba : 79 punti, 4 in meno di Conte al primo anno di Inter con mercato faraonico coi soldi del Monopoli. Grande impresa, n… -