Foggia, così la lussuria delle tangenti ha fatto implodere il Comune (che ora deve rinascere) (Di lunedì 24 maggio 2021) Venerdì il sindaco di Foggia Franco Landella, quota Lega, è stato posto agli arresti domiciliari. Stessa sorte hanno subito l’imprenditore Paolo Tonti e i consiglieri comunali Iacovangelo, Capotosto e Iaccarino, tutti finiti ai domiciliari per corruzione. Iaccarino è già noto alle cronache per aver sparato dei colpi a salve dal balcone di casa a Capodanno. Daniela Di Donna, moglie del sindaco, invece è stata colpita dalla misura della sospensione dal servizio per dieci mesi per il reato di induzione indebita. Molti altri amministratori, come ha dichiarato il questore Sirna, risultano indagati a piede libero. Se i segnali hanno un significato, saperli leggere evita molte sorprese. Esaminiamo perciò i segnali che nelle ultime settimane via via giungevano dal Comune di Foggia. Il 10 febbraio vengono arrestati il consigliere comunale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) Venerdì il sindaco diFranco Landella, quota Lega, è stato posto agli arresti domiciliari. Stessa sorte hanno subito l’imprenditore Paolo Tonti e i consiglieri comunali Iacovangelo, Capotosto e Iaccarino, tutti finiti ai domiciliari per corruzione. Iaccarino è già noto alle cronache per aver sparato dei colpi a salve dal balcone di casa a Capodanno. Daniela Di Donna, moglie del sindaco, invece è stata colpita dalla misura della sospensione dal servizio per dieci mesi per il reato di induzione indebita. Molti altri amministratori, come ha dichiarato il questore Sirna, risultano indagati a piede libero. Se i segnali hanno un significato, saperli leggere evita molte sorprese. Esaminiamo perciò i segnali che nelle ultime settimane via via giungevano daldi. Il 10 febbraio vengono arrestati il consigliere comunale ...

Advertising

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Tutto questo non è certo un bel segnale per una città che naviga agli ultimi posti della classifica sulla qualità della v… - ilfattoblog : 'Tutto questo non è certo un bel segnale per una città che naviga agli ultimi posti della classifica sulla qualità… - ilfattoblog : Foggia, così la lussuria delle tangenti ha fatto implodere il Comune (che ora deve rinascere) - LRompicoglioni : @GiuseppeConteIT Abbiamo un parlamento che siedono sullo scranno che sono indagate con mafia camorra e n'dranghet… - DiFlorioAlessio : RT @LPalmisano: 29 anni fa #Capaci. Il clima che si respirava a Palermo - la politica tutelata dalla #mafia, l'economia e la società soverc… -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia così Foggia, cambiano gli assetti dal Comune alla Prefettura. 'Accuse ancora segrete e Landella già sapeva' Quanto basta per concludere sul punto, così: 'Tutti gli attori delle vicende che si andranno a ...a questo punto fare un passo indietro per riassumere l'inchiesta che ha terremotato il Comune di Foggia.

Un Comune su otto è a rischio default. Maglia nera al Sud Potrebbe suonare più o meno così l'invito delle diverse forze politiche per ingaggiare aspiranti ... Catania, Messina, Reggio Calabria, Foggia, Pescara, Terni, Andria, Lecce, Alessandria, Brindisi e ...

E' così. Siamo ''controllati" da 161 banche dati fiscali StatoQuotidiano.it Quanto basta per concludere sul punto,: 'Tutti gli attori delle vicende che si andranno a ...a questo punto fare un passo indietro per riassumere l'inchiesta che ha terremotato il Comune diPotrebbe suonare più o menol'invito delle diverse forze politiche per ingaggiare aspiranti ... Catania, Messina, Reggio Calabria,, Pescara, Terni, Andria, Lecce, Alessandria, Brindisi e ...