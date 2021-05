Eva Mendes | «Non ho tempo di curare mani e sopracciglia» | e le va bene così

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 24 maggio 2021) L’ironia non manca alla splendida attrice Eva Mendes, 47 anni e due bimbe avute dall’affascinante collega Ryan Gosling. Accanto a un selfie in primissimo piano, con rossetto lampone e capelli neri protetti da un foulard bianco e nero, Eva Mendes scrive: «Queste che scrivo sono le mie scusa ufficiali. Mi dispiace davvero per queste sopracciglia. Mi scuso profusamente per queste mani. Il fatto è che la loro manutenzione è in fondo alla mia lista di priorità, accanto alle voci impastare il pane e imparare a fare l’uncinetto». E a noi non resta che applaudire una mamma star rimasta con i piedi per terra, perfettamente a proprio agio con l’aspetto casual-caotico della maternità, serena nel suo non essere impeccabile 24h/24. Anche perché, come ricorda una follower di Eva Mendes nella voce commenti: «La pandemia ha completamente cambiato le priorità, siamo finalmente libere da certe schiavitù del pre-Covid». Sante parole!