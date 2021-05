Chi non ha una sua canzone preferita? (Di lunedì 24 maggio 2021) «Il tuo spirito vola quando suoni la musica». Robert Allen Zimmerman, in arte Bob Dylan, compie 80 anni da spirito critico e ribelle. Nato il 24 maggio del 1941 a Duluth, sobborgo minerario in Minnesota, il cantautore, compositore, regista e pittore di origine ebraica ha saputo ridisegnare una varietà di stili musicali e inventare un nuovo genere: il folk rock. Icona della controcultura e assoluto protagonista del Novecento. Bob Dylan riceve il Premio Nobel per la letteratura guarda le foto Premiato, amato e contestato ha seguito la sua strada diventando uno degli artisti più influenti del suo tempo. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 24 maggio 2021) «Il tuo spirito vola quando suoni la musica». Robert Allen Zimmerman, in arte Bob Dylan, compie 80 anni da spirito critico e ribelle. Nato il 24 maggio del 1941 a Duluth, sobborgo minerario in Minnesota, il cantautore, compositore, regista e pittore di origine ebraica ha saputo ridisegnare una varietà di stili musicali e inventare un nuovo genere: il folk rock. Icona della controcultura e assoluto protagonista del Novecento. Bob Dylan riceve il Premio Nobel per la letteratura guarda le foto Premiato, amato e contestato ha seguito la sua strada diventando uno degli artisti più influenti del suo tempo. ...

