Torino | Mandragora ha dimenticato l’infortunio e ora il rinnovo è automatico

(Di domenica 23 maggio 2021) Rolandoè uno dei punti fermi della stagione deled ha convinto anche per il futuro. Sarà riscatto se… Rolandoè una delle note più liete del2020-21. Il suo arrivo a gennaio ha ridato equilibrio e tecnica ad un reparto, il centrocampo, con poche certezze, forse solo Rincon. Linetty e Lukic non hanno mai convinto fino in fondo e allora Nicola che aveva già avutoai tempi del Crotone, non ci ha pensato due volte ad affidargli le chiavi del centrocampo granata. E adesso il meritatodel prestito per un’altra stagione è certo, sono stati spazzati via anche i brutti ricordi delal ginocchio. E se le cose continueranno su questa riga, potrebbe scattare anche il riscatto definitivo dall’Udinese per 9 milioni ...