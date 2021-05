Rissa in centro a Olbia, il racconto di un testimone: 'Una serata spaventosa' (Di domenica 23 maggio 2021) (Visited 267 times, 268 visits today) Notizie Simili: Le migliori idee regalo per bambini neonati e i loro… Le carte di pagamento più convenienti per sfruttare… L'Isola vuole agganciare ... Leggi su galluraoggi (Di domenica 23 maggio 2021) (Visited 267 times, 268 visits today) Notizie Simili: Le migliori idee regalo per bambini neonati e i loro… Le carte di pagamento più convenienti per sfruttare… L'Isola vuole agganciare ...

Advertising

PISAinVIDEO : Polizia: interventi contro il taccheggio in centro e per una rissa in Viale Gramsci - francobaietti : Ferrara e a Sarno (provincia di Salerno).Ha dell’incredibile quanto accaduto ad Argenta, un piccolo paese della pro… - Miti_Vigliero : Maxi-rissa tra motociclisti in pieno centro: 2 feriti, 10 arresti e caccia ai bikers in fuga A Messina scene di or… - tusciaweb : Ancora una rissa al Sacrario… Viterbo - Cronache dal centro storico. Ancora una rissa al Sacrario, con feriti e… - infoitinterno : Rissa violenta tra motociclisti in pieno centro a Messina: due feriti, arrestati 10 bikers -