NASCAR | Chase Elliott ringrazia la pioggia e vince al COTA

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 maggio 2021), incidenti e tanti colpi di scena hanno condizionato la prima prova della storia dellaCup Series al#9, campione in carica e maestro dei road course, firma il primo acuto stagionale in Texas, il quinto nelle ultime sei corse disputate sugli stradali. Il portacolori dell’Hendrick Motorsport si è ritrovato al comando allo scattare della bandiera rossa che ha chiuso anticipatamente la prova a 14 giri dalla fine per via del maltempo. Con l’incertezza della, la competizione si è aperta sotto il controllo di Austin Cindric. Il #33 di Penske, regolarmente iscritto all’Xfinity Series, ha sfruttato l’abilità sugli stradali per avvantaggiarsi sulla concorrenza. Con il passare dei minuti laè puntualmente arrivata in Texas e ...