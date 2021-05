L' Inter chiude in bellezza | per i campioni d' Italia l' Udinese non è un problema

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Inter campione d'Italia chiude contro l'Udinese. Passerella finale a San Siro per la squadra di Conte, fuori dall… - DiMarzio : #Inter, #Oaktree chiude il finanziamento: le ultime - MomentiCalcio : Serie A, l’Inter chiude la stagione in bellezza: Udinese travolta 5 – 1 - messina_oggi : L’Inter festeggia lo scudetto con un 5-1 sull’UdineseMILANO (ITALPRESS) - L'Inter fa festa e chiude il campionato b… - DaveSnake80 : RT @Eurosport_IT: L'Inter chiude la stagione rifilando 5 gol all'Udinese, poi parte la festa Scudetto ???????? #SerieA | #InterUdinese https… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter chiude

L'campione d'Italia è riuscito a regalare uno spettacolo indimenticabile ai propri tifosi anche nell'ultima giornata che l'ha visto affrontare l'Udinese. Davanti a mille spettatori i nerazzurri ...L'in bellezza il campionato con un perentorio 5 - 1 all'Udinese , in uno stadio Meazza in cui finalmente sono tornati a risuonare i rumori e le voci dei tifosi. Un migliaio gli spettatori ...HANDANOVIC 6 - Neanche un intervento degno di nota, 47 minuti di totale relax per lui per prepararsi mentalmente a sollevare la coppa. DAL 46' PADELLI 6 - Bastoni gli evita di subire ...Giornata di match importanti in casa Juventus. La prima squadra questa sera si gioca la stagione, nel match contro il Bologna, da vincere assolutamente per poi ...