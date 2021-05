Lautaro Martinez ammonito e diffidato | a rischio la Supercoppa | ecco cosa succederà

(Di domenica 23 maggio 2021) Una piccola nota stonata all’interno della festa Scudetto dell’Inter: l’ammonizione ottenuta al 26? dainseguito a un fallo di Becao. L’attaccante argentino erae dovrà saltare la prossima sfida stagionale, una sfida che potrebbe essere non poco pesante. Ora tutto dipenderà dalla calendarizzazione della prossima stagione. Infatti,potrebbe saltare per squalifica la finale dicontro la Juventus (vincitrice della Coppa Italia) oppure la prima sfida del prossimo campionato. Negli ultimi anni, la gara secca tra i Campioni d’Italia e i campioni di Coppa è stata disputata tra dicembre e gennaio. Se invece la Lega volesse anticiparla ad agosto, è probabile che il Derby d’Italia tra Inter e Juve possa giocarsi attorno al 15 agosto, circa 7 giorni prima dell’inizio ...

26 Una bella festa nella grande festa. L'Inter ha stravinto anche l'ultima partita, prima uno scavetto di Young , poi una punizione di Eriksen , quindi un rigore di, un gioiello di Perisic e infine un colpo di mento di Lukaku. Cinque a uno alla fine. All'Udinese, che era stata invitata per assistere ed aveva rispettato il suo ruolo di pura ...Firma il 3 - 0 con il rigore trasformato da. Poi alla festa partecipano anche Perisic (gran gol su suggerimento di Vecino) e Lukaku , che non vedeva l'ora di rientrare. Tutto finito?...Inter-Udinese si è chiusa con la vittoria dei nerazzurri per 5-1, che chiudono la stagione con 91 punti in classifica: ecco i Top e Flop.Hakimi dopo Inter-Udinese 5-1, ultima di Serie A, su Dazn ha parlato dello scudetto conquistato e del suo futuro.