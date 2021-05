Landini contro Draghi | ' Con le liberalizzazioni dei sub - appalti ci riporta ai tempi di Berlusconi'

(Di domenica 23 maggio 2021) Per la serie: niente sicuri che il governosia meglio di quello del Conte - Bis? "E' una vera scelta indecente quella che si appresta a fare il governo" ed è per questo che siamo pronti e ...

L'accusa di Maurizio, segretario generale della Cgil parlando del decreto Semplificazioni e in particolare di: "liberalizzazione del subappalto, gare al massimo ribasso, e poi ci mancava pure ...critica la " liberalizzazione del subappalto " e le " gare al massimo ribasso " che portano ... Alla proposta di Letta sulla tassa di successione risponde con una- proposta: "Per ...Le Lunette passano in trasferta con grinta e determinazione. Mercoledì in casa match point per accedere alla finale ...Il segretario generale della Cgil: "Una vera scelta indecente quella che si appresta a fare il governo ed è per questo che siamo pronti e valutiamo lo sciopero generale".