Iskra Menarini ricorda Lucio Dalla con “L’uomo infinito”

Leggi su optimagazine

(Di domenica 23 maggio 2021) Quando ricordi un video o un concerto di, inevitabilmente ti viene mi mente quella che è stata sua compagna sul palco per tanti anni:. Lei non ha ancora metabolizzato la sparizione fisica di. Oggi lo ha volutore cantando “” e realizzando un video che ripercorre i suoi luoghi bolognesi, le strade, le piazze, fino a suonare il campanello di Domenico Sputo (questo il nome cheaveva apposto alla porta della sua casa in Via D’Azeglio) e ad entrare, per commuoversi in quel luogo, vero patrimonio culturale di Bologna. Mi sono collegato con, che conosco da quando era la cantante dei Tombstones, perché mi raccontasse die di questo ...