Inter-Udinese 5-1 | è festa per i nerazzurri VIDEO GOL HIGHLIGHTS SERIE A

(Di domenica 23 maggio 2021) La sfida, valida per la trentottesima giornata dellaA 2020/21, è concluso con la vittoria per 5-1 per la squadra di Conte. L’incontro è stato l’occasione per lascudetto deicon l’ingresso a San Siro consentito a 1000 persone dentro l’impianto e 3500 all’esterno., il tabellino(3-5-2): Handanovic (46? Padelli); L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti::De Paul resta a gennaio; Marino allontana Juventus eArturo Vidal a un passo dall’, a giorni si può chiudere Le probabili formazioni di-Fiorentina, 2^ giornata ...

Antonio Conte parla della stagione appena conclusa e del suo futuro all': ecco le dichiarazioni del tecnico dell'Antonio Conte ha parlato ai microfoni diTv. Le sue parole. SCUDETTO ...Romelu Lukaku ha parlato al termine diin esclusiva per DAZN, sfoggiando una maglietta commemorativa con l'immagine dei nonni: 'E' stato un anno fantastico. Abbiamo lavorato tanto per vincere questo Scudetto. L'anno scorso ...Questa ultima domenica riparte dall’Inter che, in questa sfida casalinga contro l’Udinese, sarà la sola a giocare alle ore 15:00 in quanto ha già vinto il campionato con cinque giornate d’anticipo e ...Scudetto Inter Zhang - Sebbene la vittoria del campionato sia stata sancita due giornate fa, l'Inter ha ricevuto quest'oggi la Coppa della Serie A. La ...