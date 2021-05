Il bicarbonato scade? Ecco tutta la verità

Leggi su puglia24news

(Di domenica 23 maggio 2021) Ildi sodio, è un sale che riesce a eliminare l’acidità. Viene utilizzato dopo aver pranzato o cenato e viene assunto per trarre sollievo da bruciori di stomaco, ulcere e gastriti. Ildi sodio fa parte della sostanza alcalina, ovvero non acida, perciò il suo pH è superiore a 7.via, è proprio per questo motivo che inizialmente il pH gastrico accresce, inoltre, per ritrovare un maggiore controllo sugli acidi, si occupa di aumentare la quantità di quest’ultimi.via, quando aggiungeremo deldi sodio all’acqua il nostro stomaco produrrà acido che aiuterà il processo di digestione. La vera domanda però è: ma ilpuòre? In quest’articolo ci occuperemo di rispondere a questa domanda e di risolvere eventuali ...