Iannicelli: “Gattuso deve chiedere scusa: aveva in mano una squadra da scudetto è arrivato in Europa League” (Di domenica 23 maggio 2021) Il collega, Peppe Iannicelli, nel corso della trasmissione a Canale 21, è intervenuto a proposito della mancata qualificazione in UEFA Champions League arrivata all’ultima giornata di campionato. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione: “Sarà il Cagliari, il gol di Pinco Pallino, il rigore di Cuadrado, il Napoli ha dato dimostrazione di pochezza per una squadra che lotta a quei livelli. Se c’è qualcuno che deve chiedere scusa è Gattuso: appena ti sarà data parola, devi chiedere scusa alla società che ti ha messo in mano una squadra da scudetto e sei arrivato in Europa League, fino al triste epilogo di stasera ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 maggio 2021) Il collega, Peppe, nel corso della trasmissione a Canale 21, è intervenuto a proposito della mancata qualificazione in UEFA Championsarrivata all’ultima giornata di campionato. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione: “Sarà il Cagliari, il gol di Pinco Pallino, il rigore di Cuadrado, il Napoli ha dato dimostrazione di pochezza per unache lotta a quei livelli. Se c’è qualcuno che: appena ti sarà data parola, devialla società che ti ha messo inunadae seiin, fino al triste epilogo di stasera ...

