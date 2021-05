Funivia caduta sul Mottarone, sindaco Stresa: “Tra vittime anche bambini” (Di domenica 23 maggio 2021) “Le vittime sono 13, i corpi sono stati recuperati e i carabinieri stanno avvisando le famiglie. Ci sono degli stranieri tra i morti e dei bambini sono tra le vittime”. Il sindaco di Stresa Marcella Severino ha gli occhi lucidi mentre racconta cosa ha visto sul luogo dell’incidente sul Mottarone. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 23 maggio 2021) “Lesono 13, i corpi sono stati recuperati e i carabinieri stanno avvisando le famiglie. Ci sono degli stranieri tra i morti e deisono tra le”. IldiMarcella Severino ha gli occhi lucidi mentre racconta cosa ha visto sul luogo dell’incidente sul. L'articolo proviene da Italia Sera.

emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - SkyTG24 : Precipita la funivia tra Stresa e il Mottarone: ci sarebbero almeno 4 vittime - vicky_ctr : RT @GiuseppeConteIT: Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. Il m… - vicky_ctr : RT @emergenzavvf: ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone decedute, i… -