Final Fantasy, in arrivo un soulslike sviluppato da Team Ninja esclusivamente per PS5? (Di domenica 23 maggio 2021) In questi ultimi giorni, è iniziato a circolare un rumor abbastanza particolare: un fantomatico gioco di Final Fantasy esclusivo su PlayStation 5, completamente slegato dal già annunciato Final Fantasy XVI. Il rumor era parecchio vago e, come tutte le voci, non aveva alcuna prova su cui appoggiarsi, se non l'attendibilità del leaker. Oggi, poco tempo dopo la diffusione di quell'indiscrezione, qualcuno ha voluto aggiungere dei piccoli dettagli extra, confermando fra l'altro il genere di gioco e chi si sta occupando dello sviluppo.

