Fedez, Codacons: “In tribunale 25 maggio per diffamazione” (Di domenica 23 maggio 2021) Fedez torna di nuovo in tribunale a Milano, e martedì 25 maggio “dovrà rispondere di una grave presunta diffamazione per aver accusato il Codacons di truffare i consumatori e aver pubblicamente ‘mandato affanculo’ l’associazione, colpevole di aver denunciato, vincendo la sua battaglia di trasparenza dinanzi all’Antitrust, le irregolarità della raccolta fondi dei Ferragnez per il San Raffaele”. Lo afferma il Codacons. In prima battuta, il Pm di Milano aveva ritenuto legittimo il comportamento di Fedez, ritenendo di inquadrare le affermazioni del rapper nel “diritto costituzionale di critica”. Ora la parola passa al Gip di Milano Crepaldi. “Dovrà decidere se aver dipinto il Codacons come associazione che ‘mangia sulle macerie di una tragedia’ possa ... Leggi su italiasera (Di domenica 23 maggio 2021)torna di nuovo ina Milano, e martedì 25“dovrà rispondere di una grave presuntaper aver accusato ildi truffare i consumatori e aver pubblicamente ‘mandato affanculo’ l’associazione, colpevole di aver denunciato, vincendo la sua battaglia di trasparenza dinanzi all’Antitrust, le irregolarità della raccolta fondi dei Ferragnez per il San Raffaele”. Lo afferma il. In prima battuta, il Pm di Milano aveva ritenuto legittimo il comportamento di, ritenendo di inquadrare le affermazioni del rapper nel “diritto costituzionale di critica”. Ora la parola passa al Gip di Milano Crepaldi. “Dovrà decidere se aver dipinto ilcome associazione che ‘mangia sulle macerie di una tragedia’ possa ...

