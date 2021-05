Falcone: Mattarella, ‘ricordo appartiene a intera Repubblica, alle istituzioni e ai cittadini” (Di domenica 23 maggio 2021) Palermo, 23 mag. (Adnkronos) – “Il ricordo di Giovanni Falcone appartiene all’intera Repubblica, alle istituzioni e ai cittadini”. Lo ha detto Sergio Mattarella alla Caserma Lungaro di Palermo per ricordare le scorte uccise nella strage di Capaci. “Il dovere della memoria non appartiene soltanto alla Polizia, ai Carabinieri, alla Gdf, riguarda la Repubblica che ha il dovere di custodirla con riconoscenza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 23 maggio 2021) Palermo, 23 mag. (Adnkronos) – “Il ricordo di Giovanniall’e ai”. Lo ha detto Sergioalla Caserma Lungaro di Palermo per ricordare le scorte uccise nella strage di Capaci. “Il dovere della memoria nonsoltanto alla Polizia, ai Carabinieri, alla Gdf, riguarda lache ha il dovere di custodirla con riconoscenza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

