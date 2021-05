Eurovision Song Contest 2021: l'Italia trionfa con i Maneskin (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo aver vinto il Festival di Sanremo i Maneskin trionfano anche all' Eurovision Song Contest 2021 con 'Zitti e buoni'. Una vittoria al cardiopalmo ottenuta grazie al televoto, che ha ribaltato la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo aver vinto il Festival di Sanremo ino anche all'con 'Zitti e buoni'. Una vittoria al cardiopalmo ottenuta grazie al televoto, che ha ribaltato la ...

RaiPlay : Now playing 'Zitti e buoni” Volume???_??? 110% Guarda l’esibizione integrale qui: - RaiPlay : I #Maneskin vincono l'Eurovision Song Contest 2021. La proclamazione qui ?? - RaiUno : Stasera tifiamo @thisismaneskin! ???? La finale dell'#Eurovision Song Contest alle 20.35 ?? in diretta su #Rai1 con… - ThisIsGCampbell : RT @RaiPlay: Now playing 'Zitti e buoni” Volume???_??? 110% Guarda l’esibizione integrale qui: - ThisIsGCampbell : RT @chetempochefa: Complimenti ai #Maneskin che dopo quasi dopo 30 anni fanno vincere all’Italia l’#Eurovision Song Contest ???????? #escita ht… -