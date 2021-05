Ecco come la Germania coccola Lufthansa (Di lunedì 24 maggio 2021) Chi ha vinto e chi ha perso nel trasporto aereo liberalizzato. Il caso Lufthansa secondo l’economista Ugo Arrigo. L’analisi su Lavoce.info La liberalizzazione europea del trasporto aereo, completata nella seconda metà degli anni Novanta, ha prodotto risultati molto differenziati nei mercati nazionali. Nel caso italiano, sono stati nello stesso tempo i migliori dal punto di vista dei viaggiatori e della crescita del mercato e i peggiori per la compagnia di bandiera, non più in grado di conseguire utili di bilancio e obbligata a chiedere al contribuente, azionista involontario, periodici contributi. Gli esiti differenziati della liberalizzazione hanno due cause. Da un lato, l’apertura alla concorrenza di un mercato non azzera né ridimensiona automaticamente la posizione di vantaggio chi si trovava già da prima sul terreno di gara. Con opportune strategie un ... Leggi su cityroma (Di lunedì 24 maggio 2021) Chi ha vinto e chi ha perso nel trasporto aereo liberalizzato. Il casosecondo l’economista Ugo Arrigo. L’analisi su Lavoce.info La liberalizzazione europea del trasporto aereo, completata nella seconda metà degli anni Novanta, ha prodotto risultati molto differenziati nei mercati nazionali. Nel caso italiano, sono stati nello stesso tempo i migliori dal punto di vista dei viaggiatori e della crescita del mercato e i peggiori per la compagnia di bandiera, non più in grado di conseguire utili di bilancio e obbligata a chiedere al contribuente, azionista involontario, periodici contributi. Gli esiti differenziati della liberalizzazione hanno due cause. Da un lato, l’apertura alla concorrenza di un mercato non azzera né ridimensiona automaticamente la posizione di vantaggio chi si trovava già da prima sul terreno di gara. Con opportune strategie un ...

Advertising

RaiUno : ??ALERT?? Ecco come votare @thisismaneskin dall'estero! ++CONDIVIDETE e VOTATE VOTATE VOTATE++ ???? #ESCita… - sole24ore : Prima #casa: aiuti per gli under 36 con #Isee inferiore a 40mila euro. Ecco come fare: - sole24ore : ?? Dai licenziamenti ai #contratti di solidarietà, come cambia il #lavoro in 12 punti: - Krazy9Kat : RT @Stefano_Re: Ecco la Absolute Risk Reduction (ARR), riduzione assoluta del rischio di ammalarsi, cioè reale efficacia. AstraZeneca: 1,3%… - laragazzadisag3 : vi ricordate quanto ero felice di aver preso 7 e mezzo a economia? ecco ha messo un'altra verifica a cazzo quando a… -