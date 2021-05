Corsport | Gattuso e De Laurentiis scapperanno l’uno dall’altro

(Di domenica 23 maggio 2021)e De, siamo ai titoli di coda. Antonio Giordano sul Corriere dello Sport scrive del loro rapporto: in questi 529 giorni, solo occasionalmente s’è avuta la sensazione che Depotessero disegnare assieme un «progetto» che avesse prospettive accattivanti: erano già lontani, dopo un mese e mezzo della loro fusione, verso gennaio 2020, e se Ancelotti non avesse trovato subito casa all’Everton, chissà cosa sarebbe successo; e poi a Verona, venti partite fa (perché l’andata con la Juventus è venuta dopo), la panchina ha vacillato, seriamente. Poi l’armistizio e adesso si potrebbe finire in bellezza, persino secondi. Qualcuno l’ha detto: in tempi come questi la fuga è l’unico modo per mantenersi vivi e continuare a sognare. Sarà (anche) per questo che Dee ...

Il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ' Calcio Napoli 24 Live ' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale ...Tra i due non è mai scattata l'affinità elettiva. La diversità tra due generazioni così distanti nel modo di esprimersi. Nessuno dei due ha voglia di continuare Il divorzio tra Gattuso e il Napoli è ormai inevitabile. Lo scrive il Corriere dello Sport, a firma Antonio Giordano. Nemmeno la qualificazione in Champions cambierebbe le cose. Al di là dei risultati in campo, non è ...