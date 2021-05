AlphaTauri a Monaco | parlano Gasly e Tsunoda

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 23 maggio 2021): com’è andato il Gran Premio alla scuderia di Faenza? Sicuramente il lavoro da fare è tanto: ci sono diversi aspetti da migliorare, ma comunque i piloti non si lamentano. Pierreè arrivato sesto in classifica mentre Yukisi è piazzato in sedicesima posizione. -Montecarlo: Verstappen vince il Gran Premio: quale l’analisi dei piloti? Il Gran Premio dinon è andato così male per la scuderiaè arrivato sesto mentresedicesimo. Al termine della corsa, il pilota francese ha dichiarato: “È stata una gara lunga e con Lewis dietro ho dovuto stare attento a non commettere nessun errore e rimanere invece concentrato sulla mia ...