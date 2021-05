Zingaretti: “Buona idea di Letta, ridistribuisce ai giovani” (Di sabato 22 maggio 2021) “L’idea di Letta è Buona. Non si toglie all’economia, si ridistribuisce ricchezza verso i giovani, coloro che pagheranno di più la crisi e i nostri debiti”. In questo modo il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha commentato la proposta del segretario Enrico Letta sulla “dote” da finanziare mediante la tassa di successione. Per tutti Leggi su periodicodaily (Di sabato 22 maggio 2021) “L’di. Non si toglie all’economia, siricchezza verso i, coloro che pagheranno di più la crisi e i nostri debiti”. In questo modo il presidente della regione Lazio, Nicola, ha commentato la proposta del segretario Enricosulla “dote” da finanziare mediante la tassa di successione. Per tutti

Advertising

Lopinionista : Fisco, Zingaretti: “Buona idea di Letta, ridistribuisce ai giovani” - SvenThecantos : @MT_Meli_ Gli elettori piddini sono di bocca buona, dopo i vari Bersani, Renzi, Zingaretti, manderanno giù anche… - massimodelbo : Ma quando avremo la lista di tutti i PDioti indagati per fatti analoghi. Zingaretti e i suoi milioni di euro per ma… - cgregorio52 : @CalaminiciM Siamo sulla buona strada per togliere il ‘quasi’. Non riesco a crederci, ma in pochissimo tempo Letta… - News_24it : “Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto: da oggi nel Lazio c’è una legge che sostiene la parità di salario tra uomini… -