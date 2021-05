Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 maggio 2021)DEL 22 MAGGIOORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; ANCORA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI LATINA, ALTEZZA BORGO ISONZO, NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE SULLA PONTINA, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO, SI STA IN FILA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E PONTINA IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA IL BIVIO CON LA-FIUMICINO E PONTINA PER CHI E’ IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO TRA PORTONACCIO E IL BIVIO CON LA TANGENZIALE EST IN USCITA DA ...